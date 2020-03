Aigars Škele peab tähtsa VTB Ühisliiga mängu vahele jätma

Kõik ülejäänud mehed on Astanaga mänguks rivis, sealhulgas ka eelmise Ühisliiga kohtumise Kaasani Unicsiga vahele jätnud Kristjan Kitsing ja Janari Jõesaar ning kalevlaste kõige värskem täiendus ookeani tagant Tekele Cotton.

Tegemist on Kalevi play-off lootusi silmas pidades äärmiselt olulise kohtumisega. Hetkel on Kalev (7 võitu - 11 kaotust) turniiritabelis 11. kohal, aga võidu korral on võimalik tõusta kindlalt play-offi konkurentsi tagasi ning ühtlasi mööduda praegu kuuendal kohal olevast Astanast (7-10).

Pärast Astanaga kohtumist ootab Kalevit ees kolm kodumängu - 12. märtsil on vastaseks Lokomotiv-Kuban, 22. märtsil Parma ja 29. märtsil Nižni Novgorod.



