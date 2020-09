Viska sajal väljakul pall korvi!

KUIDAS TEHA?

Mine kossuväljakule (saalis või õues).

Viska pall korvi.

Tee pilt või video ning lae see oma Facebooki või Instagrammi. Lisa teemaviide #100viset, korvpall100, #Jaan001 (isikupärane teemaviide, kus on kirjas võistleja nimi/alias ning mitmenda väljakuga on tegu).

NB! Jälgi, et su sotsiaalmeedia postitused on avalikud!

MIS ON AUHINNAKS?

Kõik võistluse läbinud saavad magusad auhinnad:

Kohad 1. – 15. – Eesti korvpallikoondise mängusärk koos rahvusesinduse mängijate autogrammidega + 2 piletid koondise kodumängudele Makedoonia ja Venemaa vastu.

Kohad 16. – 30. – Eesti korvpallikoondise erikujundusega korvpall + pilet koondise kodumängudele Makedoonia ja Venemaa vastu.

Kohad 31. – 50. – Pilet Eesti koondise kodumängudele Makedoonia ja Venemaa vastu

Alusta 100 väljaku viskevõistlust juba täna!

Väljakud leiad SIIT.