Westbrook genereerib NBA väljakutel ulmelist statistikat, Bucksi peatreener ühines eksklusiivse klubiga

Kui varasemalt oli vaid Oscar Robertson ammustel aegadel (hooaeg 1961-1962) suutnud terve põhiturniiri läbi tulla kolmikduubli näitajatega, siis Westbrook on teinud seda kolmel hooajal järjest! Ulmeline saavutus. Vaatamata pöörastele numbritele pole Westbrook põhikandidaat MVP tiitlile ehk kõige väärtuslikuma mängija auhinnale. Sellele kandideerivad eelkõige liiga resultatiivseim mängija James Harden ning Bucksi täht Giannis Antetokounmpo.

Play-off paarid on veel suuresti lahtised, huvitavate variantidena võivad tulla veerandfinaalpaarid Golden State Warriors - San Antonio Spurs ja Houston Rockets - Oklahoma City Thunder.

It's official: Thanks to another 15 assists tonight, Russell Westbrook will average a triple-double for a 3rd consecutive season.



Every other player in NBA history has combined for one such season: Oscar Robertson in 1961-62. pic.twitter.com/LaO7JS1FVp