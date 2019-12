Washington Wizards hankis Euroopa klubist tugevdust

2018. aasta NBA draftis valimata jäänud Williams teenis suveliiga kaudu lepingu Los Angeles Lakersis, kelle eest pidas mullu 24 kohtumist, tuues keskmiselt 6,5 punkti ja 4,1 lauapalli.

Sel suvel liitus ta NBA suveliigas Houston Rocketsiga, kuid augustis jõudis lepinguni Maccabiga. Iisraeli klubis näitas 206 cm pikkune ameeriklane suurepärast mängu ning kogus kohalikus meistriliigas keskmiselt 12,8 punkti ja 10,4 lauapalli ning EuroCupi sarjas 11,3 punkti ja 7,8 lauapalli.

Täna teatas Iisraeli klubi, et Williams on meeskonnast lahkunud, sest sai NBA-st parema pakkumise. Väidetavalt on ta liitumas Wizardsiga, mis hoiab hetkel idakonverentsis 8 võidu ja 20 kaotusega 12. kohta.