Warriorsi tabas järjekordne vigastushoop

23-aastane Looney on sel hooajal tõusnud Warriorsi rotatsioonis üha olulisemaks mängijaks. Play-off'is on ta keskmiselt platsil olnud 20 minutit mängus, mille jooksul on kirja saanud 7,2 punkti ja 4,6 lauapalli, samuti on palju kiidetud Looney kaitsemängu.

Finaalseeria teises mängus sai Looney aga vigastada: ta põrkas kokku Toronto Raptorsi liidri Kawhi Leonardiga ning kukkus halvasti, vigastades rangluud. Nüüd on selge, et Looney jaoks on hooaeg lõppenud, mis ahendab Warriorsi niigi õhukest rotatsiooni veelgi.

Golden State'i õnneks naasis finaaliks platsile DeMarcus Cousins, kes tegi ka teises kohtumises väga hea mängu, samas on endiselt audis Durant ning küsimärgid on nüüd ka Klay Thompsoni tervise kohal.