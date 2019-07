Warriorsi peatreener viimase aja klubivahetuse trendist: see on tõeline probleem

"Võtame näiteks Anthony Daviese situatsiooni (liikus New Orleans Pelicansist Los Angeles Lakersisse - toim)," sõnas Kerr Reutersile. "Mängija on terve, tal on lepingut veel paar aastat jäänud, aga ta teatab ootamatult, et soovib lahkuda. See on tõsine probleem, millega liiga peaks tegelema ja mille osas mängivad peavad ettevaatlikud olema."

"Kui sa sõlmid lepingu, pead sa selle meeskonna, linna ja fännide nimel pingutama ja mängima," jätkas Warriorsi kolmel korral meistriks tüürinud Kerr. "Vabaagendina on sul seejärel täielik õigus lahkuda. Kui leping veel kehtib, peaksid sa sellest kinni pidama."

"LeBron (James) mängis lepinguaja lõpuni ja seejärel lahkus ning Kevin Durant tegi sama, kui ta meiega liitus ja nüüd suvel otsustas lahkuda," sõnas Kerr. "Niimoodi peaksid mängijad käituma."

"See on aga häiriv, kui mängijad liiguvad enne lepingu lõppemist ja seda olukorras, kus tegelikult meeskond ega ka liiga ise ei saa teha midagi. Mul ei ole selle üle hea meel ja arvan, et see mõjub kehvasti lõpuks kõigile."

