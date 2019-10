Warriorsi peatreener pärast suurt allajäämist: elame uues reaalsuses

"See ei ole ühekordne asi, see on reaalsus," sõnas Kerr ESPN-ile. “Sel aastal tuleb selliseid õhtuid veel ja veel. Peame selle läbi mängima, peame võitlema ja paremaks saama. See on meie plaan.”

"Tunne pole kuigi hea. Kaotamine haiseb, siin pole midagi lõbusat. Viimased viis aastat oleme elanud maailmas, mida poleks pidanud eksisteerima. Ma ei mäleta, et kellegil oleks varem olnud sellised võiduprotsendid. Alustame nüüd täiesti uuelt lehelt mitmes mõttes, meil on üheksa kutti 23-aastased ja nooremad," tunnistas Kerr, et Warriorsi ei saa enam suursoosikute hulka nimetada.

Warriors on viimasel viiel aastal tulnud kolm korda NBA meistriks ja pääsenud alati finaali. Kevadel jäädi finaalseerias alla Toronto Raptorsile.