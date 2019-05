Warriors sai NBA finaalseeria eel olulise täienduse

Cousins mängis viimati aprilli keskel play-offi avaringi teises kohtumises Los Angeles Clippersi vastu. Kui algselt arvati, et jalalihasele viga teinud Cousinsi hooaeg on lõppenud, siis tänase pallitreeningu järel teatas Kerr fännidele rõõmusõnumi.

Treener kinnitas, et tal on kindel kavatsus Cousinsit avamängus kasutada. "Olen väga õnnelik, et ta on tagasi," sõnas Kerr ja lisas: "Samas on mul temast kahju, sest iga mängija tahaks finaalis olla oma parimas vormis. Paraku teeb elu oma korrektiivid ja vigastused löövad plaanid sassi."

28-aastane Cousins, kes on varem esindanud Sacramento Kingsi ja New Orleans Pelicansi, pole kunagi NBA finaalseerias osalenud. Ta on tänavu visanud keskmiselt 16,3 punkti ja võtnud 8,2 lauapalli mängu kohta.

Warriorsi ja esmakordselt finaali jõudnud Toronto Raptorsi avamäng peetakse ööl vastu homset (Eesti aeg kell 04.00) Kanada klubi koduväljakul.