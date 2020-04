Vinge matš: täna näeb eestikeelsete kommentaaridega Martin Müürsepa parimat mängu NBA-s

Müürsepp pidas NBA-s kokku 83 mängu. Utah Jazz valis ta drafti esimeses ringis 25. mehena, kuid ta kaubeldi kohe edasi Miami Heati, kus ta ka oma NBA karjääri alustas. Seal mängis ta lühidalt 1996-1997 hooajal, mille järel müüdi ta Dallas Mavericksile, kus ta oli ka hooajal 1997/1998.

1996/1997 hooajal viskas Müürsepp mängust keskmiselt 4,3 punkti, kuigi ta mängis keskmiselt vaid 10 minutit. Järgmisel hooajal jäi tema keskmiseks 5,7 punkti ja 2,8 lauapalli ning 15 minutit per mäng. Mõlemal hooajal tabas ta kolmepunktiviskeid 42% täpsusega. Ta on kahel korral korjanud maailma tugevaimas liigas 16 ja korra 24 punkti. Tema lauapallide rekord NBAs on 14.

Kummalgi hooajal ei pääsenud Mavericks play off´i, kuigi nende ridades oli arvukalt tippmängijaid: Cedric Ceballos, A.C. Green, Michael Finley, Erick Strickland. Legendaarne Dirk Nowitzki liitus nendega järgmisel, 98/99 hooajal.

Pärast NBA karjääri mängis Müürsepp Eesti ja Euroliiga meeskondades. 2004-2005 esindas ta Moskva CSKA tiimi, samuti oli ta aastatel 2000-2001 korvpalli Euroliigas Ateena AEK liige.

Müürsepp oli Eesti korvpallikoondises aastatel 1993-2005 ja 2007. Tema koondise punktirekord oli 41 punkti mängus Islandi vastu 1998. aasta sügisel. Müürsepp on olnud Eesti aasta parim korvpallur seitsmel korral (1996, 2000-2005).

2003-2004 hooajal triumfeeris Müürsepp Kaasani Uniksiga FIBA EuroCupil ja sai 2004 finaalide MVP tiitli. 2000. aastal võitis ta Ateena AEK koosseisus Saporta karika.

Martin Müürsepp 1990-ndatel. Foto: EPL Arhiiv