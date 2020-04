VIKTORIIN | Mis pani noore Michael Jordani nutma? 12 küsimust kõigi aegade parima korvpalluri kohta

Ats Kuldkepp reporter RUS 4

Michael Jordan (paremal) 1998. aastal Kobe Bryanti vastu. Foto: REUTERS/SCANPIX

Kõigi aegade parim korvpallur Michael Jordan on taas tähelepanu keskpunktis, sest sel nädalal alustas tema elule ja Chicago Bullsile keskenduv dokumentaalsari "The Last Dance".