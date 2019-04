VIDEO | Warriorsi ja Rocketsi esimene lahing osutus tuliseks, kohtunikud jätsid vilistamata mitmed ohtlikud vead

Seekord napsas avamängus võidu Warriors, kes kirjutas ajalooraamatutesse 104:100 võidu, ent esimese mängu peatähelepanu said kahetsusväärsel kombel siiski kohtunikud, kes jätsid millegipärast vilistamata mitmed vead hüppeviskel olevate mängijate vastu, kus kaitsja ei andnud viskajale ruumi maandumiseks. Sellised olukorrad on kohtunike poolt viimastel aastatel olnud sealjuures prioriteediks, sest sellisel kombel jalga viskaja maandumistrajektoorile asetades on suhteliselt hõlpsasti võimalik vastase hüppeliigeseid vigastada.

Ainuüksi avapoolajal tegi Warriorsi mees Klay Thompson James Hardenile karistamatult nii kolm korda, lisaks sellele oli mängus veel mitmeid seiku, kus nii juhtus. Ühe Chris Pauli kolmese järel nõudsid Rocketsi mehed koguni nii kangesti viga, et nii Paul kui meeskonna peatreener Mike D'Antoni korjasid endale olukorrast tehnilise vea.

Kokku anti mängus neli tehnilist viga, Chris Paul sai neist kaks ning pidi mõni sekund enne kohtumise lõppu seetõttu ka väljakult lahkuma.

Mõlemad tiimid, aga eriti Rockets, olid sealjuures hädas viskamisega: Houston tabas 47 (!) kolmesest 14, Warriors 22-st 7. Warriors tegi küll märksa rohkem pallikaotuseid (20 vs 14), ent oli parem lauavõitluses, võites selle 38:23.