VIDEO | Vot need olid karmid ajad! NBA-s toorutseti ja kakeldi tänavaröövlite kombel

Selle tõestuseks saame teile näidata juuresolevat videoklippi. Kas keegi vaidleb vastu?

Mõnekümne aasta eest mindi USA-s korvpalli vaatamata, nagu praegu jäähokit. Toored vead ja rusikatega vehkimine oli (väikese liialdusega) igapäevane nähtus. Paar mängu jäi vahele ja siis sai uuesti vehkima hakata. Meeste mäng, "beibesid" liigasse ei võetud.

Reeglid olid riiukukkede vastu oluliselt leebemad kui praegu. Toonane Detroit Pistonsi meeskond saaks tänaste reeglite kohaselt pärast esimest mängu disklahvi hooaja lõpuni.

“No Babies Allowed”😂

