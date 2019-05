VIDEO | Uued detailid Kristaps Porzingise intsidendist Liepajas: NBA täht võis murda käeluu, tema sõber löödi venelaste poolt nokauti

Praeguseks on selgunud, et lokaali nimega Cukurfabriks' juures toimunud intsidendis sai kõige tõsisemalt kannatada Porzingisega kaasas olnud sõber, kes löödi lausa pildituks.

Läti meedia andmetel oli Porzingis parasjagu baarist väljumas, kui grupp venelasi selle ees kohalike turvameestega vaidles, sest neid ei lubatud sisse. Porzingise enda sõnul on temaga kõik korras, kuid väljaande Avize andmetel võis ta käes luu murda.

Ühes internetis liikunud klipis olevat Porzingis öelnud, et teda visati metallist tooliga, mis teda vastu pead tabas. Samuti olevat ta ise rusikad käiku lasknud ning video pealt on kuulda, kuidas ta "vastastele" ütleb, et saadab nad tagasi Venemaale. Väidetavalt oli kogu juhtum toimunud kiirelt ja sama kiirelt olevat inimesed ka eraldi teed läinud.