VIDEO | Toronto ja Denver jõudsid ühe sammu kaugusele konverentsi finaalist

Raptors oli nelja võiduni mängitavas seerias kolmandat korda üle Philadelphia 76ersist 125:89. Vahe kärises sisse teisel veerandajal, kus kodumeeskond jäi peale 37:17. Raptorsi resultatiivseim oli 25 punktiga Pascal Siakam, 21 punkti ja 13 lauapalli panustas Kawhi Leonard.

Seeria seis on 3-2 Toronto kasuks.

Mängu kokkuvõte:



The Toronto Raptors didn't mess around in Game 5, demolishing the 76ers, 125-89.



The 36-point margin of victory was the largest in franchise postseason history.



For Philly, it was the worst postseason loss since losing by 40 in Game 1 of the 1982 Conference Finals vs Boston. pic.twitter.com/QbbMSbJIAj