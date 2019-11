VIDEO | Tõbisena mänginud Harden viskas Rocketsi võidumängus ligi pooled tiimi punktidest

James Harden. Foto: REUTERS/SCANPIX

Korvpalliliigas NBA võitis Houston Rockets kodus Los Angeles Clippersit 102:93. Rockets on pärast keskpärast algust tõusnud läänekonverentsi parimate võistkondade sekka, neil on nüüd koos kaheksa võitu ja kolm. Clippersil on seitse võitu ja neli kaotust.