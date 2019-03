VIDEO | Timberwolves sai lisaajal vastuolulise võidu Warriorsi üle. Kas kohtunikud eksisid?

Neli sekundit enne esimese lisaaja lõppu, mil Timberwolves juhtis 130:127, tabas Kevin Durant justkui veaga kolmese, kuid kohtunikud korvi ei lugenud, sest nende arvates tehti viga enne viskeliigutuse tegemist. 130:130 viigi lõi majja hoopis 0,8 sekundit enne lõppu hullu kolmese tabanud Stephen Curry.

Telekommentaatorid hakkasid juba valmistuma teiseks lisaajaks, kuid Duranti viga 0,3 sekundit hiljem korvi all Karl-Anthony Townsile maksis Warriorsile mängu. Towns tabas esimese vabaviske ja viskas teise meelega mööda. 131:130 võit jäi koju.

„Vaatasin just kordust. See oleks pidanud olema nelja punkti rünnak. Ma ei oska selle kohta muud öelda. Igas liigas oleks see olnud korv ja seejärel vabavise. Igas liigas, mitte ainult NBA-s,“ viitas Warriorsi treener Steve Kerr olukorrale, kus Durant korvi tühistati.

„Otsuste kohta tuleb küsida tänase MVP käest,“ lisas tusane Curry ja tegi konkreetse vihje kohtuniku kohta. „MVP oli Marat Kogut.“

Kohtunike suunas tegi torke ka Durant. „Tema nimi oli vist Marat? Ta oli selles kohtumises parim mees väljakul. Ta tegi selle heaks kõik. Ta käis oma vilega väga osavalt ümber.“

Vaatamata kaotusele on Golden State jätkuvalt läänekonverentsi liidriks. Golden State'il on koos 51 võitu ja 24 kaotust. Sama skoor on aga ka Denver Nuggetsil, kes alistas viimati võõrsil 115:105 Oklahoma City Thunderi.

Tulemused: