VIDEO | Tiitlikaitsja Golden State Warriors jätkab läänekonverentsi liidrina

Golden State'i liidrid tegid küllaltki ühtlase mängu. DeMarcus Cousins viskas 19, Klay Thompson 18, Stephen Curry 15, Kevin Durant 15, Andre Iguodala 11 ning Draymond Green 10 punkti. Cousins lisas enda kontosse veel ka 11 lauapalli. Pacersile tõi Thaddeus Young 18 silma.

Golden State'il on tabelis 49 võitu ja 22 kaotust. Länekonverentsis teist kohta hoidval Denver Nuggetsil on samal ajal kirjas 48 võitu ja 22 kaotust. Idakonverentsi ja kogu liiga liidriks on Milwaukee Bucks 53 võidu ja 19 kaotusega.

Tulemused: