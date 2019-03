VIDEO | Thunder sai magusa võidu, Clippersi mängumees tõusis NBA ajaloos esikohale

Tuliseks läks olukord ka Salt Lake Citys, kus Utah Jazz koduplatsil Oklahoma City Thunderilt 89:98 kaotuse vastu võttis. Seal sattus Thunderi üks liidritest Russell Westbrook konflikti väljaku lähedal olnud pealtvaatajatega, kes tema poole rassistlikke solvanguid pildusid. Thunderi resultatiivseimaks kerkis 24 punkti visanud Dennis Schröder, Westbrook lisas 23 punkti, 11 lauapalli ja 8 korvisöötu. Jazzi poolelt sai Donovan Mitchell kirja 25 punkti.

Koduväljakul oli tõeliselt hoos LA Clippers, kes sai Boston Celticsi üle 140:115 võidu. Clippersi resultatiivseimaks kerkis pingilt sekkunud Lou Williams, kelle arvele jäi 34 punkti, Celticsi poolelt vastas samuti vahetusmees Terry Rozier 26 punktiga.

Williamsi jaoks tähendas suur õhtu ühtlasi seda, et ta tõusis huvitavas edetabelis NBA läbi aegade esimeseks: nimelt pole mitte keegi visanud temast rohkem punkte vahetusest sekkununa. Williams, kes on oma karjääri jooksul võitnud ka mitu parima vahetusmehe auhinda, on NBA karjääris 923 mängust vaid 109-s kuulunud algviisikusse ning on pingilt sekkununa skoorinud nüüd 11 154 punkti. Tabelis teisel kohal on Dell Curry (11 120), kellest võib lähiajal mööda minna ka Jamal Crawford (11 112).

Kõik tulemused:

Loe veel

Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 126:101

Washington Wizards - Sacramento Kings 121:115

Brooklyn Nets - Detroit Pistons 103:75

Houston Rockets - Charlotte Hornets 118:106

Utah Jazz - Oklahoma City Thunder 89:98

LA Clippers - Boston Celtics 140:115

Tabeliseisud: