VIDEO | Tähtede mängu tipphetk: Giannis Antetokounmpo pani LeBron Jamesile kulbi

Gunnar Leheste reporter RUS 4

LeBron James ei saa just tihti "kulpi" ning kui see juhtub, on see ookeani taga suur uudis. Läinud öösel blokeeris Jamesi viske Tähtede mängus kreeklane Giannis Antetokounmpo.