VIDEO | Stephen Curry rekordihõnguline kolmesteseeria tegi silmad ette isegi Gert Kullamäele

Tegelikult oli Curry seeria 105, enne video salvestamist jõudis ta sopsata veel kaks kolmest.

105 kaugviske tabamiseks kulus ameeriklasel viis minutit. Warriorsi peatreeneri Steve Kerri sõnul on tegu Curry isikliku rekordiga.

"Ma arvan, et tema eelmine rekord oli 77. See on uskumatu. Ma ei tea, kas Guinnessi rekordite raamat on veel alles. Kui on, siis peaks see sinna raamatusse minema, sest nüüd on meil videotõestus," rääkis Kerr NBA kodulehele.

NBA kolmesejoont arvestades võib tõepoolest tegu olla maailmarekordiga. USA korvpallitreener Fred Newman tabas 1996. aastal 209 kolmepunktiviset järjest, aga ta kasutas USA üliõpilasliiga NCAA kolmesejoont, mis on võrreldes NBA-ga umbes meetri jagu korvile lähemal.

Eesti järjest sisse visatud kolmepunktivisete rekordiomanikku pole teada. Küll on Gert Kullamäe rääkinud, et ta on parimal juhul tabanud 100 kolmesest 98. Seega Curry tulemusi ta ei küündinud.

"Ma iga kord püüan visata sada viset pärast trenni. Tavaliselt taban 94, 95, 96. Rekord on 98, mille tegin Saksamaal. Tundub küll (et 98 oleks Eesti rekord). Ma ei usu, et keegi rohkem viskaks," rääkis Kullamäe 2006. aastal.

Kokkusattumusena on just Curry koduklubi Golden State Warriors viimasel ajal Kullamäele omapäraseid elamusi pakkunud.

