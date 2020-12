VIDEO | Sabonise uhke kolmikduubel vedas Indiana võidule

Sabonis viskas 22 punkti, võttis 10 lauapalli ja jagas 11 resultatiivset söötu, jõudes profiliigas viiendat korda kolmikduublini. T.J. Warren lisas Pacersi kontosse 23 ja Victor Oladipo 22 punkti.

Bullsi parimad olid Zach LaVine, kes tõi 17 silma, ja soomlane Lauri Markkanen, kelle arvele kogunes 16 punkti ja üheksa lauapalli.

Pacers on nüüd divisjonikaaslase Bullsi alistanud juba kümme korda järjest. Kui Pacers on alustanud hooaega kahe võiduga, siis Bullsi arvel on kaks kaotust.

