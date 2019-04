VIDEO | Rockets püstitas uhke NBA rekordi, kaks meeskonda kindlustasid koha play-off'is

Raul Ojassaar reporter RUS

James Harden oli Phoenix Sunsi vastu pidurdamatus hoos Foto: Michael Wyke, AP/Scanpix

NBA-s on algamas põhihooaja viimane mängunädal, mis tähendab, et kui osad kohtumised ei oma sisuliselt enam mitte mingisugust tähtsust, siis teised on selle võrra veel olulisemad, sest panevad paika play-off asetusi või sinna pääsejaid. Täpselt nii läks ka möödunud öösel, kui koha oma konverentsi kaheksa parema seas kindlustasid Brooklyn Nets ja Orlando Magic.