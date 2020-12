VIDEO | Rekorditesadu NBA-s jätkub! Milwaukee pani 47-punktilises võidus Miami vastu sisse 29 kolmest

Milwaukee Bucks purustas võõrsil 47 punktiga Miami Heati 144:97 (46:26, 37:25, 32:24, 29:22), püstitades NBA ühe mängu tabatud kaugvisete rekordi 29. Ainus mees, kes Bucksil kolmest läbi rõnga ei saanud, oli 9 punktiga piirdunud Giannis Antetokounmpo.

Enim kolmeseid (6/10) viskas korvi Jrue Holiday, kes oli võitjatel resultatiivsuselt teine mängija 24 punktiga. Vaid ühe punkti rohkem viskas Khris Middleton (visked väljakult 10/13, kolmesed 4/5). Heati tulemuslikum oli 23 punktiga Tyler Herro, kuid valitsev idakonverentsi võitja tabas 37-st kolmesest vaid 11 (29,7%). Milwaukee vastav näitaja oli 56,9% (29/51).

47-punktiline võit iseenesest platseerub ühes arvestuses kõigi aegade kolmandale kohale - nimelt on see suuruselt kolmas kaotus konverentsi valitsevale meistrile. Samuti jagab see Miami kodumängude suurima kaotuse rekordit.

"Mõnel õhtul on korvpallijumalad sinuga veidi rohkem ning see on ilmselt üks nendest õhtutest," vahendab ESPN Bucksi peatreeneri Mike Budenholzeri sõnu.

Bucksile oli see klubi ajaloo suurim võõrsilvõit. NBA kolmesterekord langes, kui neljanda veerandi algusest oli möödas 6.07 ning Sam Merrill viskas Bucksil sisse 28. kaugviske.

Miamil ei saanud hüppeliigesevenituse tõttu kaasa teha nende liider Jimmy Butler.

Teised tulemused:

Cleveland - NY Knicks 86:95

Detroit - Golden State 106:116

Indiana - Boston 111:116

Philadelphia - Toronto 100:93

Washington - Chicago 107:115

Oklahoma City - Orlando 107:118

LA Clippers - Minnesota 124:101

Phoenix - New Orleans 111:86

Sacramento - Denver 125:115

Tabeliseis:



Standings provided by SofaScore LiveScore