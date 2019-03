VIDEO | Ränk vigastus NBA-s: bosnialasest tsenter murdis mängus jalaluu

Portlandi jaoks oli tegemist tõeliselt magushapu õhtuga: kahe lisaajaga mängus suudeti Netsi 148:144 võita ning sellega endale pääs play-off'i kindlustada, ent 24-aastase Nurkići vigastus tähendab seda, et nende võimalused seal kaugele jõuda said tõsise hoobi. Eelmisel hooajal vahetustehingu abil meeskonda saadud Nurkić oli teinud karjääri parima hooaja, saades keskmiselt kirja 15,4 punkti ja 10,3 lauapalli mängus.

Kõige peamine on aga mõistagi 211-sentimeetrise Bosnia koljati tervis: viimastel aastatel oleme näinud, et sellise vigastuse järel kulub sisuliselt aasta, et väljakule naaseda, teine aasta aga selleks, et seejärel oma kunagisele tasemele naasta. Paul George'i näitel on see aga kindlasti võimalik - Gordon Haywardi osas ollakse üldiselt veel äraootaval seisukohal.

Ränk vigastus juhtus teise lisaaja lõpus ning Nurkić oli enne seda teinud sealjuures suurepärase mängu: tema arvele jäi 32 punkti, 16 lauapalli, 5 korvisöötu ja 4 blokki. Damian Lillard lisas võitjatele 31 punkti ja 12 korvisöötu, Netsi resultatiivseim oli 39 silma visanud D'Angelo Russell. Nurkići 32 punkti tähistasid sealjuures karjääri tippmarki.

Video Nurkići vigastusest (ettevaatust, võib olla häiriv!):

Mängu videokokkuvõte: