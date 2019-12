VIDEO | Pelicans püstitas kaotusteseeria rekordi, Lakers võitis seitsmenda mängu järjest

Lakersi parim oli 32 punktiga LeBron James, kellel jääb selja taha üsna pöörase reisigraafikuga nädalavahetus. Reedel viskas ta Miamis 28 punkti, laupäeval oli ta juba Columbuses vaatamas poja Bonny keskkooli matši, eilseks tuli lennata Atlantasse.

James tunnistas, et mängu vahele jätmine polnud tal kunagi päevakorras. "Ma ei tea, palju mu karjääris veel mänge järel on. Ma ei tea, kui palju lapsi on tulnud mu mängu vaatama. See on minu kohustus. Mu kohustus on mängida," teatas 34-aastane vanameister.

Anthony Davis panustas võitu 27 punkti ja 13 lauapalli. Sama palju lauapalle hankis ka James. Hawksi parim oli Trae Young 30 punktiga.

Teised tulemused:

Indiana - Charlotte 107:85

Brooklyn - Philadelphia 109:89

Denver - NY Knicks 111:105



