VIDEO | Pealtnägijad: Bryanti kopteriga oli midagi valesti ja see kukkus alla Kardashiani kodu lähistel

Õnnetuse detaile ei ole seni väga palju avalikkuse ette jõudnud, kuid senistel teadetel sai surma ka Bryanti 13-aastane tütar Gianna.Vahepeal ringlesid kuulujutud, et helikopteris oli ka endine Los Angeles Lakersi mängumees Rick Fox, kuid viimase advokaat on praeguseks selle väite ümber lükanud.

Bryanti surma kohta on Twitterisse postituse teinud ka USA president Donald Trump, kes avaldas, et Bryanti ja veel mitme inimese hukkumine on tõeliselt kohutav uudis.

Praeguseks on ajakirjandusse jõudnud ka esimeste pealtnägijate kirjeldused, kelle sõnul tegi helikopteri mootor kummalist häält ning lakkas vahepeal justkui töötamast. USA ajakirjanduse teatel kukkus helikopter alla tõsielustaari Kourtney Kardashiani kodu lähistel. Praegu puudub info, kas viga võis saada ka mõni maapinnal viibinud inimene.

Väidetavalt oli Bryant koos kaasakonnaga teel Thousand Oaksi lähistele treeningule.

Kui esimesena tuli uudisega avalikkuse ette kõmuportaal TMZ, siis praeguseks on infot kinnitanud näiteks ka ajakirjanike seas suurimaks NBA eksperdiks olev Adrian Wojnarowski. NBA tähtmängijate klubivahetustest tihti esimesena kirjutav Wojnarowski kinnitas lisaks, et Bryantiga koos oli heliopteris ka tema tütar Gianna.

Los Angelese politseijaoskond on praeguseks kinnitanud, et kõik helikopteris olnud inimesed hukkusid.

ESPN-i teatel sai Lakersi meeskond juhtunust teada, kui nad olid parasjagu lennureisil tagasi Philadelphiast. Just viimane oli 41-aastaselt hukkunud Bryanti sünnilinnaks.