Paljajalu mõõdeti Falli pikkuseks 227 cm, kusjuures pikkuse kõrval on ka muud tema näitajad lausa imekspandavad: tema käte siruulatuseks on koguni 250 cm ning kikivarvukil ulatub ta koguni 311 cm kõrgusele. See tähendab, et ta suudab ilma hüppamata kinni võtta 305 cm kõrgusel olevast korvirõngast!

Sedavõrd suure kasvu juures mõõdeti Falli kaaluks 131 kg.

Ülikoolikorvpalli mängis Fall neli aastat Central Florida ridades, viimasel hooajal kogus ta keskmiselt 11 punkti, 7,7 lauapalli ja 2,6 blokki mängus. NBA draftis võib Fall kaubaks minna teise ringi lõpus, halvemal juhul võib ta ka üldse valimata jääda.

Juba varasemast on internetis levinud video, kus Fall kikivarvukil palli pealt surub.