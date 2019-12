VIDEO | NBA-s vahetus liider, Antetokounmpo kogus 22 minutiga võimsad numbrid

Ats Kuldkepp RUS

Giannis Antetokounmpo (viskel). Foto: AP/ Scanpix

Korvpalliliigas NBA tõusis põhiturniiri liidriks Milwaukee Bucks, ööl vastu teisipäeva alistati kodus New York Knicks 132:88. Bucksil on nüüd 18 võitu ja 3 kaotust, pikalt esikohta hoidnud Los Angeles Lakersil on üks võit vähem.