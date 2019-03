VIDEO | NBA-s sai liiga liider ootamatu kaotuse, vanameistrid kohtusid viimast korda

Turniiritabelis on Bucks 48 võidu ja 16 kaotusega jätkuvalt esimesel positsioonil. Suns on samal ajal 14 võidu ja 51 kaotusega läänekonverentsi viimane ehk 15. Kogu liiga peale on Sunsist kehvema võiduprotsendiga ainult New York Knicks.

Sunsi vedasid Bukcsi üle võidule Kelly Oubre juunior ja Devin Booker, kes viskasid vastavalt 27 ja 22 punkti. Kaotajate mänguvankrit vedas nende liider Giannis Antetokounmpo 21 silmaga.

Miamis läksid samal ajal viimast korda vastamisi vanameistrid Dwyane Wade ja Vince Carter. Miami ja Wade teenisid 114:113 võidu. Wade viskas 23 ning Carter 21 punkti.

Tulemused: