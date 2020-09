VIDEO | NBA põhiturniiri parim meeskond võitis ellujäämismängu, kuid kaotas Antetokounmpo

Bucks mängis seejuures juba alates teise veerandi algusest ilma oma staari Giannis Antetokounmpota, kes vigastas parema jala pahkluud. Kõigest 11 mänguminutiga jõudis kreeklane tuua aga 19 punkti.

Bucksile tagas lisaaja lõpus võidu Khris Middleton, kelle tähtis kolmene viis nad ette 116:112. Kolm sekundit enne lõpuvilet jõudis Heat Tyler Herro korvi järel punkti kaugusele (115:116) ning seejärel kindlustas Middleton kahe tabava vabaviskega Bucksi võidu. Middleton oligi 36 punktiga mängu parim.

Võimalik, et Antetokounmpo on platsil tagasi juba teisipäeval, kui peetakse seeria viies mäng. Bucksi peatreener Mike Budenholzer ütles, et järgmised 24-48 tundi on otsustavad, siis selgub, kuidas ravi mõjub.

Los Angeles Lakers alistas teises läinudöises mängus Houston Rocketsi 117:109 ja viigistas seeria 1:1-le. LeBron James viskas 28 punkti, võttis 11 lauapalli, jagas 9 resultatiivset söötu ja tegi neli vaheltlõiget, Anthony Davis panustas võitu 34 punkti ja 10 lauda. Rocketsi poolel kogunes James Hardeni arvele 27 punkti.