VIDEO | NBA play-off: Warriors, Spurs ja 76ers asusid seeriaid juhtima

Eelmises kohtumises 31-punktilise edu käest andnud Golden State Warriors sel korral enam tulega ei mänginud. Denver Nuggets alistati võõrsil selge ülekaaluga 132:105. Kevin Durantilt üleplatsimehena 38 punkti, Stephen Curry lisas 21 silma.

San Antonio Spurs alistas koduväljakul Denver Nuggetsi 118:108. Elu mängu tegi võitjate poolel Derrick White visates 36 punkti. Episoodiliselt käisid Spursi poolel väljakul ka lätlane Davis Bertans ning leedulane Donatas Motiejunas.

Philadelphia 76ers oli võõrsil üle Brooklyn Netsist 131:115. Ben Simmonsilt 31 punkti, Tobias Harris lisas 29 punkti ja 16 lauapalli. 76ersi üks liidreid Joel Embiid kaasa ei mänginud.

The 76ers have three 25-point scorers (Simmons, Harris, Redick) in a playoff game for the 1st time since Game 3 of the 1978 Conference Semis vs the Knicks.



That night, it was Julius Erving, George McGinnis and World B. Free. That's the only other instance in the last 50 seasons.