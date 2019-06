VIDEO | NBA finaalmängu ajal Raptorsi mängijat tõuganud pealtvaataja sai hiigeltrahvi: 500 000 dollarit!

Stevensile määrati ebaväärika käitumise tõttu NBA poolt lausa 500 000 dollari suurune trahv, lisaks ei tohi ta aasta aega NBA kohtumisi külastada.

Lisaks tõukamisele oli Stevens Lowryt ka ropu sõimuga kostitanud.

Liiga suur pauk see mehe rahakotile aga ilmselt ei ole, sest Stevensi näol on tegu maailma ühe rikkama inimesega: tema firma investeeris õigel ajal muuhulgas Google'isse, PayPali ja LinkedIni. Forbesi andmetel on tema varade väärtuseks koguni 2,3 miljardit USA dollarit.

Warriorsi osanikuks sai ta aastal 2013, kui maksis 50 miljonit dollarit kuueprotsendilise osaluse eest. USA meedias on spekuleeritud, et tema käitumise tõttu võivad ülejäänud osanikud sundida meest enne uut hooaega oma osaluse maha müüma.

Stevens esitas intsidendi järel omapoolse avaliku vabanduse, kus märkis, et on Lowry ees eraviisiliselt juba vabandanud, kahetseb juhtunut kogu südamest ning võtab NBA poolt määratud karistuse vastu.