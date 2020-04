VIDEO | NBA alustas "viie miinuse" mänguga, kaks tähte langesid juba avaringis välja

Turniir viiakse läbi play-off süsteemis, Eesti aja järgi ööl vastu esmaspäeva alustati veerandfinaalidest.

Praegustest NBA mängijatest pääsesid poolfinaali Zach LaVine (Chicago Bulls) ja Mike Conley (Utah Jazz). LaVine alistas karjääri lõpetanud Paul Pierce'i kerge vaevaga, ainsana sisetingimustes viskeid sooritanud Conley oli üle endisest naiste NBA mängijast Tamika Catchingsist.

Tänavu NBA Tähtede mängule pääsenud Chris Paul (Oklahoma City Thunder) ja Trae Young (Atlanta Hawks) langesid aga juba esimeses ringis välja. Paul jäi alla naiste NBA pallurile Allie Quigley'le ja Young kaotas eduseisust Detroit Pistonsi ja Danver Nuggetsi legendile Chauncey Billupsile.

Poolfinaalid ja kuldmedalimatš peetakse 16. aprillil. Poolfinaalides lähevad vastamisi Conley ja Billups ning LaVine ja Quigley.

Süsteem on järgmine: Iga matši alguses toimub mündivise, mis otsustab, kumb mängijatest viskamist alustab. Enne igat sooritust peab mängija kirjeldama, millise viskega ta plaanib palli korvi toimetama ning tabava viske korral tuleb teisel mängijal teda üks-ühele kopeerida. Pealtpanekud on keelatud. Esimene mängija, kes möödavisetega kõik tähed sõnast "H-O-R-S-E" kokku kogub, on kaotaja.

Turniiril on ka heategevuslik eesmärk. Nimelt annetatakse sellega üle 200 000 dollari koroonaviirusega võitlemiseks.

