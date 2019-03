VIDEO | Milwaukee liigub põhiturniiri võidu poole, läinud ööl kukutati LA Lakers

Liiga liider alistas läinud ööl koduväljakul LA Lakersi 115:101. Suurimad tähed Giannis Antetokounmpo ja LeBron James väljakul ei käinud, esile kerkisid teised mehed.

Milwaukee suurimaks skooritegijaks tõusis 30 punktiga Khris Middleton, kes sai kätte ka 10 lauapalli. 28 punkti lisas Brook Lopez.

Lakersil viskas vahetusmees Kentavious Caldwell-Pope 35 punkti. Ta sopsas koguni kaheksa kolmest.

Milwaukee'l on tabelis 53 võitu ja 18 kaotust, paremuselt järgmine meeskond Toronto Raptors (50-21) on saanud kolm kaotust enam. Kuna põhiturniiri lõpuni jääb kummalgi veel pidada vaid 11 mängu, on Bucksi edu üsna turvaline.