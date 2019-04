VIDEO | Milwaukee jõudis sammu kaugusele NBA põhiturniiri võidust

Sellega jõuti vaid sammu kaugusele kindlustamaks endale põhiturniiri võit ning kõrgeim asetus play-off'ideks.

Netsi vastu oli meeskonna resultatiivseim 29 punktiga Eric Bledsoe. Hüppeliigese vigastuse tõttu eelmise mängu vahele jätnud Giannis Antetokounmpo lisas 28 punkti ja 11 lauapalli. Kodumeeskonna poolel sai sisuliselt samad numbrid kokku (28 punkti ja 10 lauapalli) D'Angelo Russell.

Liiga liidril Milwaukee Bucksil (58-20) on jäänud põhiturniiril pidada veel neli kohtumist. Nende edu lähima rivaali Toronto Raptorsi (55-23) ees on kolm võitu. Toronto alistas meie aja järgi läinud ööl Orlando Magicu 121:109.