VIDEO | Mida kõike lubas Dallas Mavericksi omanik tänukõnes Dirk Nowitzkile?

Meeskonna omanik Mark Cuban lubas tänukõnes Nowitzkile nelja asja (algab video 24. minutil):

"Pole sõnu, et kirjeldada oma tundeid, kõige selle eest, mida oled teinud organisatsiooni heaks. Kuid ma saan sulle anda lubadusi," alustas Cuban vekslite jagamist. "Luban, et me jätkame sinu poolt sisse tallatud rada, luban, et sul on eluks ajaks olemas töö. Mida iganes sa teha tahad! Luban, et sinu numbriga särgis ei mängi klubis enam keegi ja luban, et me püstitame suurima ning uhkeima ausamba, mida iial nähtud, otse mänguareeni ette."

Ainsa eurooplasena NBA-s üle 30 000 punkti visanud Nowitzki liitus Mavericksiga 1998. aastal ja tema vedamisel jõudis meeskond hooajal 2010-2011 klubi ajaloo ainsa tiitlivõiduni.