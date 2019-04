VIDEO | Los Angeles Lakers ja Houston Rockets kaotasid viimase sekundi kolmestest

HOW COULD HE BE MOE HARKLESS?!?! pic.twitter.com/Oax371GmOW — Trail Blazers (@trailblazers) April 10, 2019

Dallas Mavericksi tähe Dirk Nowitzki lahkumismängus alistas Mavericks 120:109 Phoenix Sunsi. Nowitzki viskas võitjate parimana 30 silma. Ajaloolise saavutusega sai aga hakkama Sunsi mängumees Jamal Crawford, kellest sai vanim mängija, kes visanud NBA-s 50 punkti.

Idakonverentsis hoiab play-off kohast kinni Detroit Pistons, kes suutis tulla välja 20-punktilisest kaotusseisust ja alistada 100:93 Memphis Grizzliese. Ish Smith ja Andrew Drummond tõid võitjate parimana vastavalt 22 ja 20 punkti. Delon Wright ja Bruno Caboclo olid Grizzliese resultatiivseimad 15 silmaga.

Idakonverentsis ongi veel lahtine viimane play-off koht, millel asub hetkel Pistons. Teoreetiline võimalus on veel Charlotte Hornetsil, kellel on üks võit vähem. Mõlemal meeskonnal on aga üks kohtumine veel põhiturniiril pidada.

Läänekonverentsis on kõik edasisaajad selgunud.