VIDEO | Los Angeles Lakers alistas liiga liidri ning kindlustas pika aja järel pääsu play-off'i

Lakersi ründemäng toetas taaskord peamiselt kahele mehele. LeBron James viskas 37 ning Anthony Davis 30 punkti. Üle kümne punkti sai kokku veel ka Kyle Kuzma, kelle arvele kogunes 11 silma.

Kaotajate parimaks osutus nende liider Giannis Antetokounmpo 32 punktiga. Donte DiVincenzo lisas 17 punkti.

Lakers on läänekonverentsi liidrina kogunud 48 võitu ja 13 kaotust. Ühtlasti kindlustati pääs play-off'i, kus viimati palliti 2013. aastal.

Play-off'i pääsme on taganud ka idakonverentsi ja kogu liiga liider Bucks, kellel on koos 53 võitu ja 10 kaotust. Põhihooaja järel jätkab kindlasti mängimist ka tiitlikaitsja Toronto Raptors, kellel on koos 44 võitu ja 18 kaotust.

Tulemused:





Washington Wizards – Atlanta Hawks 118:112

Brooklyn Nets – San Antonio Spurs 139:120

New York Knicks – Oklahoma City Thunder 103:126

Boston Celtics – Utah Jazz 94:99

Chicago Bulls – Indiana Pacers 102:108

Minnesota Timberwolves – Orlando Magic 118:132

New Orleans Pelicans – Miami Heat 110:104

Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies 121:96

Phoenix Suns – Portland Trail Blazers 127:117

Los Angeles Lakers – Milwaukee Bucks 113:103