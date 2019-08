VIDEO | Lekkinud klipp näitab, kuidas Lakersi tsenter raske põlvevigastuse sai

DeMarcus Cousins Foto: John E. Sokolowski, USA TODAY Sports/Scanpix

Kui esialgu teatati, et Los Angeles Lakersi tsenter DeMarcus Cousins rebestas põlve ristatisidet treeningmängus vastasega kokku põrgates, siis värskelt lekkinud videost on näha, et tegelikult sündis vigastus nii-öelda tühja koha pealt.