VIDEO | LeBron James vedas Lakersi NBA meistriks, otsustav võit tuli veenvalt

Kuuenda mängu lõppskoor on petlik, Lakersi ülekaal oli tegelikkuses veelgi selgem. Erinevalt kolmest eelmisest kohtumisest äärmiselt ebalevalt mänginud Heati vastu tehti juba esimese poolaja lõpuks sisse 64:36 edu, kolmanda veerandi järel juhtis Lakers 87:58. Suurim vahe oli lausa 36 punkti.

Lakersit vedas 28 punkti, 14 lauapalli ja 10 resultatiivse sööduga LeBron James, Anthony Davis lisas 19 punkti ja 15 lauapalli, Rajon Rondo arvele jäi 19 punkti ja 4 söötu.

Heati resultatiivseim oli Bam Adebayo 25 punktiga, võistkonna liider Jimmy Butler piirdus seekord 12 punkti ja 8 sööduga. Finaali esimeses mängus tallaalust sidekirmet (plantar fascia) vigastanud mängujuht Goran Dragic suutis kuuendas kohtumises platsile tulla, tema arvele jäi 19 minutiga viis punkti.

Kuuenda mängu parimad hetked:

Finaali kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti ühehäälselt LeBron James. Tema keskmisteks näitajateks jäid kuue kohtumise jooksul 29,8 punkti, 11,8 lauapalli ja 8,5 resultatiivset söötu, ta tabas väljakult viskeid 58,6 protsendiga.

James on karjääri jooksul võitnud neli NBA finaalide MVP-d, rohkem on neid auhindu vaid Michael Jordanil (kuus). Ühtlasi sai Jamesist esimene mängija, kes on finaali kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud kolms erinevas võistkonnas. 2012. ja 2013. aastatel juhtus see Heati, 2016. aastal Cleveland Cavaliersi ja nüüd Lakersi ridades.

Lakersi võitis klubi ajaloo 17. NBA meistritiitli. Neist 12 on tulnud Los Angeleses ja 5 Minneapolises.