VIDEO | LeBron aitas Lakersil välja ronida 19-punktilisest kaotusseisust, Hardenilt 32. järjestikune 30-punkti mäng

LeBron James viskas võitjate parimana 29 punkti, Brandon Ingram lisas 27 silma. Houstoni parim oli 1.24 enne lõppu vigadega välja langenud James Harden 30 punkti, 10 lauapalli ja 9 korvisööduga. Tegu on 32. järjestikuse mänguga, kus ta on visanud vähemalt 30 silma. Wilt Chamberlaini NBA kõigi aegade rekord on 65 mängu.

Chris Paul, kes samuti vead täis tegi, lisas Rocketsi poolelt 23 punkti.

Enamus ajast tagaajaja rollis olnud Lakers oli veel 7.49 enne lõppu taga 88:95, kuid tegi siis kuue minutiga 17:4 spurdi. 8 punkti selle spurdi jooksul tuli Jamesilt. 4.15 enne lõppu pääses kodumeeskond 99:97 juhtima, viimasel minutil saadi nautida ka 8-punktilist eduseisu.

Lakers on sel hooajal 15-punktilisest või suuremast kaotusseisust võidukana välja tulnud juba kuuel korral.

29 mängu võitnud ja sama palju kaotanud Lakers hoiab idakonverentsis 10. kohta, Rockets on 33 võidu ja 25 kaotusega viies.

Teised mängud:

Cleveland - Phoenix 111:98

Philadelphia - Miami 106:102

Brooklyn - Portland 99:113

Milwaukee - Boston 98:97

Golden State - Sacramento 125:123