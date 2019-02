VIDEO | Lauri Markkaneni tõhus tegutsemine tõi Chicago Bullsile magusa võidu

Bulls alistas võõrsil 110:109 Orlando Magicu. 25 punkti ja 11 lauapalli kogunud Markkaneni vastu tehti 1,5 sekundit enne lõpuvilet kaugviskel viga. Aaron Gordoni poolt tehtud vea järel eksis Markkanen esimesel vabaviskel, kuid tabas kaks järgmist ning tõi Bullsile magusa võidu.

Zach LaVine tõetas võitjaid 22 ning Robin Lopez 18 punktiga. Kaotajatele tõi Evan Fournier 22 silma.

Vaatamata võidule on Bulls ikkagi turniiritabeli lõpus. Idakonverentsis hoiab Bulls 15 võidu ja 44 kaotusega 13. positsiooni. Idakonverentsi liidriks on Milwaukee Bucks 44 võidu ja14 kaotusega. Ühtlasi on see kogu liiga parim näitaja. Läänekonverentsis hoiab 42 võidu ja 16 kaotusega esimest kohta Golden State Warriors.

