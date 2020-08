VIDEO | Lätlane Porzingis teenis NBA play-off'ide debüütmängus elu esimese eemaldamise

Tänavu New York Knicksist Dallas Mavericksi vahetatud Porzingisele oli see NBA karjääri esimene eemaldamine.

Teise tehnilise vea sai Porzingis, kui kolmanda veerandaja lõpuni oli jäänud 9 minutit ja 10 sekundit, sest oli käega tõuganud Los Angeles Clippersi ääremängijat Marcus Morrist, kel tekkis rüselus Porzingise tiimikaaslase Luka Donciciga.

Mavericks kaotas läänekonverentsi play-off'i avaringi mängu 110:118. Porzingis jõudis enne eemaldamist koguda 20 minutiga 14 punkti ja 6 lauapalli.

"Nägin, et ta hüppas Lukale näkku ja mulle ei meeldinud see. Seepärast ma niimoodi reageerisin. See oli nende (kohtunike - toim) poolt tark tegu. Pean lihtsalt ise olema targem ja järgmine kord oma emotsioone kontrollima," vahendab ESPN lätlase kommentaari juhtunule.

Porzingise eemaldamine on saanud kõvasti kriitikat Twitteris, kus võtsid sel teemal sõna ka kaks NBA 30 000 punkti klubisse kuuluvat meest, Los Angeles Lakersi superstaar LeBron James ja Mavericksi legend Dirk Nowitzki.

Man that was BOGUS AS HELL MAN!!!!! Cmon man. 🤦🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) August 18, 2020

That ejection is super soft... — Dirk Nowitzki (@swish41) August 18, 2020