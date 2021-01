VIDEO | LaMelo Ball tegi NBA ajalugu, Philadelphia käis mängimas vaid 7 mehega

Varasem rekord kuulus Markelle Fulzile, kes Philadelphia 76ersi eest mängides sai kolmikduubli kirja 19 aasta ja 317 päeva vanusena. Ball lõi selle üle tervelt 177 päevaga.

Muu hulgas tabas Ball näiteks ka selliseid viskeid:



LaMelo is too smooth 👀 pic.twitter.com/2jeWhyCrCX — NBA TV (@NBATV) January 10, 2021

Ning andis selliseid sööte:



The court vision from LaMelo 😯 pic.twitter.com/GHMwp9hwSo — SportsCenter (@SportsCenter) January 10, 2021



Mulluses draftis kolmandana valitud Ball on senise hooaja jooksul keskmiselt kirja saanud 12,8 punkti, 6,3 lauapalli ja 5,9 korvisöötu mängu kohta - viimased kaks näitajat asetavad ta uustulnukate seas esikohale.

Tagasi 76ersi juurde. Ei juhtu just tihti, et meeskond on sunnitud mängule üles andma vaid seitse mängijat, kuid paraku Philadelphia just seda tegema pidi. Tulemus oli loomulikult kaotus 103:115 (26:28, 25:30, 21:35, 31:22) Denver Nuggetsile.

Kaasa tegid Philadelphial vaid Isaiah Joe, Tyrese Maxey, Dakota Mathias, Danny Green, Paul Reed, Tony Bradley ja Dwight Howard. Karjääri parima mängu tegi 2020. aasta draftis 21. valikuna loosi läinud Maxey, kes kogus 39 punkti, 7 lauapalli ja 6 korvisöötu. Kõik mängijad said väljakul viibida vähemalt 23 minutit ning kõik peale Reedi viskasid ka kahekohalise arvu punkte.

Hõreda koosseisu taga peituvad eelkõige koroonaviirusega seotud põhjused. Neljapäeval sunniti kogu meeskond karantiini jääma, kuna ühel mängijal oli positiivne viiruseproov. Paljud teised mängijad läksid kirja lähikontaktsetena ning NBA protokolli järgi pidid nad laupäevase kohtumise vahele jätma.



Mike Scott Philadelphia pingil. Foto: AP/SCANPIX



Mängida oleks saanud veel Joel Embiid ja Ben Simmons, kuid esimest vaevab selja-, teist põlvevigastus. See jättis 76ersile alles kaheksa mängijat, mida on minimaalselt vaja, et kohtumine ära pidada, kuid peatreener Doc Rivers ütles kohe, et ka Mike Scott pole tegelikult mänguvormis, mis jättis talle vaid valikusse seitse meest.

"Tund aega tagasi öeldi meile, et peame mängima. Meil on kaheksa aktiivset mängijat. Üks on Mike Scott ning ma ütlen teile kohe ära, et ma ei mängita teda mingil juhul. Dwight Howard (208 cm, 120 kg - toim) hakkab mängima mängujuhi kohal..." ütles Rivers enne mängu. "Ma ei usu, et me peaks mängima."