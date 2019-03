Sunsi kangelased olid rookie Deandre Ayton, kes kogus 26 punkti ja 10 lauapalli, ning viis kaugviset tabanud Devin Booker, kes tõi 25 punkti.

Lakersit ei päästnud ka LeBron Jamesi 27 punkti, 16 resultatiivset söötu ja üheksa lauapalli. Brandon Ingram lisas 25, JaVale McGee 21 ja Kyle Kuzma 13 punkti.

"Selge see, et me vajasime seda võitu," raputas James kohtumise järel endale ja klubikaaslastele tuhka pähe. "Peame nüüd tabeliseisu vaatamise lõpetama ja lihtsalt keskenduma oma esitustele. Iga võit on ülioluline."

Kui veel jõulude ajal oli Lakers läänekonverentsis neljas ja vaid paari võidu kaugusel tiitlikaitsjast Golden State Warriorsisist, siis Jamesi kubemevigastusest tingitud pikk mängupaus tõi kaasa kaotusteseeria, mis on kukutanud klubi juba kümnendaks. 19 mängu enne põhiturniiri lõppu lahutab neid kaheksandal kohal asuvast Los Angeles Clippersist viis võitu.

Suns sai 51 kaotuse kõrvale alles 13. võidu ning jagab New York Knicksiga viimast kohta.

Standings provided by Sofascore LiveScore

NBA TULEMUSED