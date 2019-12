VIDEO | Konverentsi kuu parimaks valitud Doncic tegi järjekordse supermängu

Doncic viskas kõigest 28 minutiga 33 punkti ja korjas 18 lauapalli, tabades väljakult 18-st 9 ning sopsates sisse 5 kolmepunktiviset, vabavisketabavus 13-st 10.

"18 lauapalli on mängujuhi kohta palju. Mind ei huvita, mis planeedilt sa tuled. See on tohutu!" ahhetas Dallase peatreener Rick Carlisle.

Seth Curry panustas pingilt tulles Dallase võitu 19 punkti, Tim Hardaway Jr ja Maxi Kleber lisasid kumbki 12 silma. New Orleansi edukamad olid Brandon Ingram 24 ja Jrue Holiday 18 punktiga.

Mavericks, kes eelmisel hooajal võitis vaid 9 võõrsilmängu, on tänavu kodust eemal saanud kirja 8 võitu ja 2 kaotust.

Houstonis nähti kahe lisaajaga mängu, kui sealne Rockets jäi San Antonio Spursile alla 133:135. Kodumeeskonna staar James Harden viskas 50 punkti.

Lisaajale läks ka kohtumine, milles Miami Heat alistas 121:110 Toronto Raptorsi, tehes sellega lõpu Kanada meeskonna seitsmemängulisele võiduseeriale. Jimmy Butler tegi võitjate ridades kolmikduubli 22 punkti, 13 lauapalli ja 12 korvisööduga, 22 punkti viskas ka Duncan Robinson.

Teised mängud:

Cleveland - Detroit 94:127

Washington - Orlando 120:127

Denver - LA Lakers 96:105

LA Clippers - Portland 117:97

