VIDEO | Kevin Durant naasis võimsalt ning jättis seejärel Charles Barkley narri olukorda

Kohtumise järel andis Durant ka intervjuu telekanalile TNT. Ühe spetsialistina esitas Durantile küsimuse endine tippmees Charles Barkley. Kui Barkley esitas üsnagi pika küsimuse, siis põrandale jõllitanud Durant andis ainult ühesõnalise vastuse.

„Mõnda aega tagasi räägiti, et võib olla naased sa väljakule juba eelmise hooaja play-off'iks, kuid tegelikult oled sa lihtsalt teinud kõvasti tööd, et oma mäng ja füüsiline võimekus tagasi saada. Kas mul on õigus?“ küsis Barkley.

„Jah,“ vastas Durant ning selle peale jäi Barkley piinlikus vaikuses lihtsalt tühjal pilgul ekraani vaatama.

Charles Barkley's reaction to Kevin Durant's one word answer to his question.loooooool pic.twitter.com/KEHnG0wGa3 — gifdsports (@gifdsports) December 23, 2020

„Selles intervjuus oli ikka palju energiat sees,“ viskas nalja teine TNT ekspert Shaquille O'Neal.

Hiljem räägiti, et Durant on arvatavasti Barkley peale pahane, kuna viimane kritiseeris avalikult Duranti sõpra ja tiimikaaslast Kyrie Irvingut. Irving on saanud palju kriitikat, kuna ta on keeldunud intervjuude andmisest. „Lõpeta esinemine ning ära käitu nagu sa oleksid kõige targem inimene maailmas,“ kritiseeris Barkley Irvingut.

„Sellised asjad ei mõju mulle,“ vastas Barkley hiljem lühikeseks jäänud intervjuu kohta.