VIDEO | Keskmängija annab 18 resultatiivset söötu? Nikola Jokic näitas, et heal päeval pole see mingi probleem

Kahe kaotuse kõrvale hooaja esimese võidu teeninud Nuggets alistas koduväljakul 124:111 Houston Rocketsi. Võitjate poolelt viskas Nikola Jokic 19 punkti ja võttis 12 lauapalli, lisas andis ta kaaslastele 18 resultatiivset söötu. Söötude osas tegi Jokic oma NBA-karjääri rekordi. Viimati andis mõni keskmängija NBA-s vähemalt 18 resultatiivset söötu Wilt Chamberlain, kes sai sellega hakkama 1968. aastal.

Nuggetsi suurim skooritegija oli Jamal Murray 21 punktiga. Rocketsi poolelt viskas James Harden 34 punkti ja andis 8 resultatiivset söötu.

Tiitlikaitsja Los Angeles Lakers jäi koduväljakul 107:115 alla Portlandile. Trail Blazers kallutas mängu enda kasuks viimaste minutitega, tähtsaid korve viskasid Damian Lillard, C.J. McCollum ja Jusuf Nurkic.

Üleplatsimees oli Lillard 31 punktiga, McCollumi arvele jäi 20 punkti ja 11 korvisöötu. Lakersi kasuks tõid LeBron James 29 ja Dennis Schröder 24 punkti, Anthony Davis piirdus 13 punktiga.

Mängudeõhtu kõige dramaatilisemas kohtumises oli Memphis Grizzlies võõrsil 116:111 üle Brooklyn Netsist. Tooni andsid vigastused.

Nets teatas esmaspäeval, et nende tagamängija Spencer Dinwiddie on osaliselt rebestanud parema põlve ristatisidet. Ees ootab operatsioon ja suure tõenäosusega on algviisiklase hooaeg läbi. Memphise vastu ei teinud kaasa ka Kyrie Irving ja Kevin Durant, neile anti lihtsalt puhkust.

Kohtumise ajal langes rivist välja Memphise noor liider Ja Morant, kes vigastas hüppeliigest. 21-aastane mängujuht kärutati platsilt minema ratastoolis. Kui tõsine Moranti trauma on, selgub ilmselt teisipäeva õhtul.

Memphise poolelt viskas Kyle Anderson 28 punkti, Jonas Valanciunas lisas 14 punkti ja 14 lauapalli. Netsi vedas 28 punkti ja 11 resultatiivse söödu ja 5 vaheltlõikega Caris LeVert.

Teised tulemused:

Atlanta Hawks - Detroit Pistons 128:120

Oklahoma City Thunder - Utah Jazz 109:110