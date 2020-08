VIDEO | Kehakaamera salvestis tõi NBA finaali järel juhtunud intsidendis tõe päevavalgele ja pani California šerifi piinlikku olukorda

Alameda ringkonna šerifiametis töötav Alan Strickland väitis föderaalkohtu dokumentides, et Ujiri ei suutnud väljaku ääres oma isikut tõendada. Teisipäeval esitas Oaklandis vastuhagi, mille raames tehi avalikuks ka Stricklandi kehakaamera ja saali turvakaamerate salvestides.

Video tõestab, et Ujiril oli saalis vabalt ringi liikumise luba pintsaku peal nähtav ning tal oli õigus koos meeskonnaga väljakule tiitlivõitu tähistama minna.

Ujiri advokaatide sõnul ütles Strickland talle "tõmba tagasi" (ingl keeles back the f*** up)", mille peale Ujiri küsinud: "Miks sa mind tõukad? Ma olen Raptorsi president."

"Pärast tõukamist ja vandumist ei käitunud Mr. Ujiri Mr. Stricklandi suhtes agressiivselt, vaid küsis rahulikult, miks teda on tõugatud, informeeris talle, et on Raptorsi president ja hoidis üleval oma spordisaali isikutõendit. Rääkimise asemel otsustas Mr. Strickland eirata Mr. Ujiri väidet, et ta on Raptorsi president ning ignoreeris ka läbipääsuluba, mida Mr. Ujiri üritas talle näidata. Seejärel tõukas Mr. Strickland Mr. Ujirit jõuliselt teist korda," kirjutatakse hagis.

Raptorsi klubi avaldas teisipäeval pressiteate, milles öeldakse: "Oleme teadlikud, et see jääb kohtu ette, kuid oleme alati öelnud, et Masai vastu esitatud süüdistused on alusetud."