VIDEO | Kas NBA finaal lõppeb kiirelt? Lakers alustas kindla võiduga, Miami kolm parimat mängijat said vigastada

Miami läks kohtumist 23:10 juhtima, aga seejärel läks kõik allamäge. Esmalt nõelus Lakers kiirelt vahe kinni ja läks poolajavileks omakorda 65:48 ette.

Vahetult enne teise veerandaja lõppu vigastas hüppeliigest Jimmy Butler. Ääremängija suutis küll jätkata, aga enne kolmandat veerandaega teatas Miami, et mängujuht Goran Dragici kohtumine on jalatrauma tõttu läbi. Pärast mängu selgus, et Dragici tallaalune sidekirme (plantar fascia) on katki. Kas Dragic saab finaali jätkata, pole veel otsustatud.

Kolmandal veerandajal suurenes Lakersi edu veelgi, korraks juhiti lausa 87:55. Õlavenituse tõttu pidi mängu lõppenuks kuulutama ka Miami tsenter Bam Adebayo. Kuigi Miami on ühtlane võistkond, peetakse Butlerit, Dragicit ja Adebayot kindlalt Heati kolmeks parimaks ja stabiilseimaks mängijaks.

Mängu videokokkuvõte:

Üleplatsimees oli Lakersi staar Anthony Davis 34 punktiga, LeBron Jamesi arvele jäi 25 punkti, 13 lauapalli ja 9 resultatiivset söötu. Butler viskas Miami kasuks 23 punkti.

Finaali teine kohtumine peetakse Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva.